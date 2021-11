https://fr.sputniknews.com/20211105/le-vice-president-polynesien-demis-de-sa-fonction-pour-avoir-refuse-le-vaccin-1052474305.html

Le vice-président polynésien démis de sa fonction pour avoir refusé le vaccin

Le vice-président polynésien démis de sa fonction pour avoir refusé le vaccin

Le président de la Polynésie française Edouard Fritch a retiré la vice-présidence de son gouvernement à Tearii Alpha qui refuse de se faire vacciner contre le... 05.11.2021, Sputnik France

2021-11-05T09:32+0100

2021-11-05T09:32+0100

2021-11-05T09:32+0100

covid-19

vaccin

vaccination

pro-vaccin

obligation vaccinale

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1052244910_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4552dfd6d8d3b41b53fc7f57ab004fd3.jpg

M. Alpha conserve cependant ses portefeuilles ministériels de l'Agriculture, de l'Economie bleue et de la Recherche.Obligation vaccinaleLe gouvernement et la majorité du président Fritch traversent de fortes tensions depuis le vote de la loi locale sur l'obligation vaccinale, le 23 août. Soutenue par Edouard Fritch, son gouvernement et sa majorité à l'assemblée, cette loi devait s'appliquer le 23 octobre, avant d'être repoussée au 23 décembre.Outre le vice-président du gouvernement Tearii Alpha, une autre personnalité politique de premier plan a aussi annoncé qu'elle n'était pas vaccinée: le président de l'assemblée Gaston Tong Sang, également maire de Bora Bora. En août, M. Alpha avait invité plusieurs centaines de personnes à fêter son mariage, dont le président Fritch qui avait joué de la guitare sur une scène alors qu'il venait d'annoncer l'interdiction des rassemblements festifs pour lutter contre l'épidémie.Diffusées sur les réseaux sociaux et par les médias locaux, les images de la célébration avaient suscité l'indignation et des appels à la démission.La méfiance envers les vaccins reste forte en Polynésie, où seuls 57,2% de la population est vaccinée.Le Covid-19 a tué 636 Polynésiens, dont les trois quarts entre août et octobre dernier, sur une population totale de 280;000 habitants. La collectivité ultramarine,toujours sous couvre-feu, n'a plus enregistré de décès depuis le 26 octobre.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

vaccin, vaccination, pro-vaccin, obligation vaccinale, covid-19