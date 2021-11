L’exécutif promet des stations de ski ouvertes, le secteur peine à recruter des saisoniers

https://fr.sputniknews.com/20211105/lexecutif-promet-des-stations-de-ski-ouvertes-le-secteur-peine-a-recruter-des-saisoniers--1052485600.html

Les stations de sport d’hiver dans l’Hexagone seront ouvertes cet hiver, a annoncé ce vendredi 5 novembre sur France 2 le secrétaire d’État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne.Selon l’officiel, le facteur principal qui lui permet de faire de telles déclarations est le taux de vaccination des Français qui atteint maintenant 85-90% de la cible vaccinale.M.Lemoyne n’a d’ailleurs pas pu préciser le rôle du pass sanitaire pour les amateurs de sports d’hiver, ayant promis d’apporter une "réponse très vite, dans les prochains jours" après des discussions finales avec tous les acteurs concernés.Le secrétaire d’État a également rappelé que l’État avait versé au total "plus de six milliards d’euros" d’aides au secteur qui, selon les professionnels, s’était retrouvé l’hiver dernier au bord du gouffre.Le taux de la population complètement vaccinée ayant atteint presque 75%, la France connaît cependant ces derniers jours une hausse de nouveaux cas de Covid-19.Un nouveau défiLe Président de l’association France Montagnes et maire de La Plagne-Tarentaise (Savoie), Jean-Luc Boch, a été au début de l’année parmi ceux, qui, évoquant des restrictions appliquées au secteur pour des "raisons absurdes", appelaient le Premier ministre à "sauver" la montagne française du "désespoir".En parlant, sur France info mercredi 3 novembre, de la reprise des activités des stations de montagne dans le pays, il a signalé une nouvelle difficulté de ce domaine touristique.Selon M.Boch, il s’agit d’un "retard à l’allumage" qui s’exprime par une pénurie de main d’œuvre saisonnière dans les stations, qui "concerne en fait tout type de personnel, quelle que soit leur origine, quelle que soit l’activité en station".Le chef de France Montagnes ne peut pas expliquer pour l’instant toutes les raisons de ce phénomène, mais ne doute pas que ce problème sera résolu, car tout le secteur est "en train de se demander ce qu’il faut faire demain pour retrouver le plein emploi en station".

