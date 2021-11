https://fr.sputniknews.com/20211106/des-manifestants-reclament-une-justice-climatique-a-glasgow-1052493119.html

Des dizaines de milliers de manifestants réclament une "justice climatique" à Glasgow

Des dizaines de milliers de manifestants réclament une "justice climatique" à Glasgow

Des dizaines de milliers de manifestants ont bravé la pluie samedi dans les rues de Glasgow, ville hôte de la COP26, pour exiger une action "immédiate" en vue... 06.11.2021, Sputnik France

2021-11-06T18:50+0100

2021-11-06T18:50+0100

2021-11-06T18:50+0100

international

greta thunberg

manifestation

glasgow

climat

cop 26

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1052493088_0:293:3077:2024_1920x0_80_0_0_aa29985fb135326b455ebf8794968885.jpg

Vendredi, la police écossaise avait annoncé que plus de 50.000 personnes sont attendues dans les alentours du centre de congrès qui abrite depuis le 1er novembre la grande conférence de l'ONU sur le climat, considérée comme "décisive" pour l'avenir de l'humanité.La veille déjà, plusieurs militants étaient sortis crier leur désarroi face au laxisme des dirigeants du monde devant l'urgence climatique. Ils ont été rejoints à Georges Square par la militante suédoise Greta Thunberg, qui a estimé que la COP26 était un "échec"."Nous avons besoin de réductions annuelles drastiques et immédiates des émissions", a martelé l'égérie du mouvement climatique.Les enjeux de la COP26 sont nombreux, notamment pour les pays vulnérables au dérèglement climatique et qui ont été frappé de plein fouet par la pandémie mondiale.Les 197 délégations présentent sur place tentent notamment de trouver des moyens concrets de limiter le réchauffement de la planète bien en deçà de +2°C, et si possible à +1,5°C, conformément à l'Accord de Paris.Une question de survie selon les experts qui relèvent que chaque dixième de degré supplémentaire pourrait engendrer son lot de conséquences dramatiques.

glasgow

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

greta thunberg , manifestation, glasgow, climat, cop 26