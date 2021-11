https://fr.sputniknews.com/20211106/la-bielorussie-reprend-les-exportations-denergie-vers-lukraine-1052489390.html

La Biélorussie reprend les exportations d’énergie vers l’Ukraine

La Biélorussie a repris ses exportations d’énergie vers l’Ukraine, qui avait demandé à Minsk et à Bratislava de l’aider à faire face à ses besoins énergétiques, a annoncé le ministère biélorusse de l’Énergie sur sa chaîne Telegram.En mai dernier, le ministre ukrainien de l’Énergie, Guerman Galouchtchenko, avait proposé à Kiev d’interdire les importations d’énergie en provenance de Russie et de Biélorussie, qui empêchaient selon lui d’atteindre les objectifs stratégiques du pays en matière d’approvisionnement en électricité.Réserves de charbon insuffisantesLa proposition du ministre a été acceptée, et les livraisons en question ont été interdites jusqu’au 1er octobre 2021. Avant l’échéance de ce délai, il a été prorogé jusqu’au 1er novembre. Or, fin octobre, les médias russes ont annoncé que la Commission nationale ukrainienne avait renoncé à l’idée de prolonger l’interdiction à cause de réserves insuffisantes de charbon dans le pays.Début novembre, l’Ukraine a sollicité une aide énergétique d’urgence auprès de la Biélorussie et de la Slovaquie voisines pour pallier au déficit au sein du système national. Selon le député de la Rada suprême (parlement monocaméral ukrainien) Ivan Kroulko, au 4 novembre, plus de 50% des unités de centrales électriques thermiques opérant en Ukraine se sont arrêtées.Pour sa part, le Premier ministre ukrainien, Denis Chmygal, a assuré que le pays était complètement prêt à la période de chauffe malgré la crise énergétique qui affectait le continent européen.

