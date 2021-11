https://fr.sputniknews.com/20211106/le-doyen-de-sputnik-sest-eteint-a-lage-de-98-ans-1052490667.html

Le doyen de Sputnik s’est éteint à l’âge de 98 ans

Leonid Sigan, le doyen et une légende de la rédaction polonaise de Sputnik, est décédé à l'âge de 98 ans. Il a travaillé dans l'agence depuis 1945. 06.11.2021, Sputnik France

Leonid Sigan, une légende de la radiodiffusion pour l’étranger soviétique et russe, qui a consacré 70 ans de sa vie professionnelle à la rédaction polonaise, n’est plus.Speaker au début de sa carrière, puis traducteur, chroniqueur, journaliste internationale, cet homme avide de connaissance a gravi les échelons professionnels pour finalement devenir chef de la rédaction.Une carrière entamé en 1945Il a commencé à travailler à la radio diffusant vers l’étranger en 1945: d'abord c'était Radio Moscou, puis La Voix de la Russie, et ces dernières années l’agence d’information Rossiya Segodnya.Grâce à ses compétences dans le domaine des relations polono-russes il a toujours livré une analyse approfondie du développement des relations entre la Russie et la Pologne dans le contexte des processus internationaux.Parlant couramment le polonais, Leonid Sigan a noué des contacts étroits avec des experts polonais de renom, des hommes politiques et des politologues.Les principaux sujets qu’il a abordés en tant qu'expert étaient l'expansion de l'Otan à l'Est, la montée de la xénophobie en Pologne, les relations polono-ukrainiennes, le crash de l'avion présidentiel polonais près de Smolensk, ainsi que des sujets historiques liés aux pages controversées de l'histoire de la Russie et de la Pologne - la tragédie de Katyn, le pacte Ribbentrop-Molotov, le massacre de Volhynie.Un homme qui a vécu avec son tempsLeonid Sigan a mis beaucoup d'efforts et de connaissances pour préserver et développer les meilleures traditions de la radiodiffusion pour l’étranger. Il a élevé plusieurs générations de journalistes internationaux, connus non seulement en Russie mais aussi à l'étranger. Il a toujours vécu avec son temps et n’a jamais cessé de chercher de nouveaux moyens et formes de présenter l’information.Ses activités professionnelles ont été récompensées par de nombreuses décorations soviétiques et russes.

