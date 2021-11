https://fr.sputniknews.com/20211106/les-ethiopiens-appeles-a-des-sacrifices-pour-sauver-le-pays-1052489202.html

Les Éthiopiens appelés à des sacrifices pour sauver le pays

Les Éthiopiens appelés à des sacrifices pour sauver le pays

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed a appelé samedi les citoyens à des sacrifices pour sauver l’Ethiopie et préserver son unité et sa souveraineté dans... 06.11.2021, Sputnik France

"Il y a des sacrifices à faire, mais ces sacrifices sauveront l'Ethiopie", a affirmé Abiy Ahmed dans un tweet, réitérant l’attachement des Éthiopiens à l’unité du pays.Ces déclarations interviennent alors que le nord du pays connait une escalade de la confrontation entre les forces éthiopiennes et les rebelles du TPLF autour des villes de Kombolcha et de Dessie relevant de l’Etat régional d’Amhara, situé quelque 400 kilomètres au nord de la capitale Addis-Abeba.Face à cette situation, le gouvernement éthiopien a déclaré mardi l’état d’urgence pour six mois dans tout le pays à l’issue d’une réunion du Conseil des ministres.Le Premier ministre Abiy Ahmed avait promis la victoire dans la guerre menée contre les rebelles du TPLF dans le nord du pays.La réaction ce samedi du gouvernement fédéral intervient aussi au lendemain de la signature à Washington d’un accord pour la création d'une alliance entre neuf groupes rebelles issus de différentes ethnies d'Ethiopie, y compris les rebelles du TPLF.Alors les combats font rage dans le nord du pays, le gouvernement a démenti toute avancée des rebelles tout en écartant toute menace sur la capitale Addis-Abeba.La porte-parole du Premier ministre, Billene Seyoum, s’est élevée vendredi contre un "discours alarmiste" aggravé par une campagne de désinformation menée par les rebelles du TPLF dans le but de créer "un faux sentiment d'insécurité".Le gouvernement éthiopien a également accusé certains médias occidentaux d’avoir intensifié la propagande des rebelles contre l’Ethiopie au cours de ces derniers jours.Péoccupations de l'OnuFace à cette escalade, rappelle-t-on, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit "profondément préoccupé ", tout en appelant à un cessez-le-feu durable "qui soit négocié".Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion consacrée vendredi à la situation en Ethiopie, l’instance exécutive de l’ONU a demandé la cessation des hostilités et l’instauration d’un dialogue national inclusif afin de résoudre la crise actuelle et de jeter les bases qui permettraient d’assurer la paix et la stabilité dans tout le pays.Les membres du Conseil se sont également dits "très inquiets" des répercussions du conflit sur la situation humanitaire en Éthiopie, ainsi que sur la stabilité du pays et, plus largement, de la région.

