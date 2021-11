Afflux record d'inscriptions pour le rappel de la vaccination après l'annonce du discours de Macron

https://fr.sputniknews.com/20211107/afflux-record-dinscriptions-pour-le-rappel-de-la-vaccination-apres-lannonce-du-discours-de-macron-1052496773.html

Le discours d’Emmanuel Macron du 12 juillet a visiblement laissé des traces dans la mémoire collective. Ce vendredi 5 novembre, l’Élysée a annoncé que le Président prendra la parole ce mardi 9 novembre pour parler de la pandémie du Covid 19 et des réformes qui seront mises en œuvre avant la fin du quinquennat. Selon Le Parisien, 63.000 personnes se sont inscrites sur le site Doctolib ce vendredi 5 novembre afin de se faire administrer la troisième dose de vaccin.On se souvient que le site avait connu une très forte affluence suite à l’allocution du Président de la République en affichant 926.000 rendez-vous pour la vaccination.Ce pic de connexions avait notamment entraîné une saturation du site, lequel avait dû mettre en place des files d’attente virtuelles afin de pouvoir satisfaire la demande, ce qui a pu être constaté par de nombreux internautes.Il faut par ailleurs noter que ces chiffres sont vraisemblablement plus élevés, car la plateforme Doctolib n’est pas l’unique en France à proposer des créneaux de vaccination. Enfin, on peut dire que les habitants de certaines régions sont moins pressés que d’autres pour s’inscrire pour l’injection de la dose de rappel. C’est le cas de la région Occitanie qui n’a enregistré que 3.902 rendez-vous, selon une information de l’Indépendant. Toujours selon le quotidien, on a enregistré 460 demandes de rendez-vous dans le département de l’Aude et 485 inscriptions dans les Pyrénées-Orientales. En Corse, selon le site Doctolib, seules 522 demandes de rendez-vous ont été enregistrées ce vendredi 5 novembre. Par comparaison, les habitants des régions les plus demandeuses concernant l’injection de la troisième dose sont les régions Île-de-France (8.911 rendez-vous), Nouvelle-Aquitaine (8.103 rendez-vous) ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes (7.801 rendez-vous).Une crainte de suspension du pass sanitaire en cas d’absence de troisième dose?Le lundi 18 octobre, Jean Castex avait évoqué la possibilité d’imposer la dose de rappel lors de sa visite à Rome. Le Premier ministre avait déclaré par l’intermédiaire de son cabinet à BFM TV que cette piste est sérieusement étudiée, mais qu’elle doit d'abord être soumise à l’arbitrage du Président de la République. Enfin, si elle est validée, il avait ajouté qu’il faudra un avis de la Haute Autorité de santé et du Conseil scientifique.Cependant, Jean Castex est connu pour être un ardent défenseur de la troisième dose de vaccin obligatoire. En effet, ce dernier avait pris position dès le 8 juillet dernier lors du congrès annuel des villes de France en faveur de la troisième dose.Yaël Braun-Pivet, députée LREM des Yvelines et présidente de la commission des lois, a estimé ce samedi 6 novembre sur Franceinfo qu’il y a une certaine logique à lier la troisième dose au pass sanitaire.Olivier Véran, ministre de la Santé, annonçait dès le 23 août sur le plateau de BFM TV avoir demandé à ses équipes la mise en place du programme de troisième vaccination avec un public à vacciner en priorité: celui des Français de plus de 65 ans.Cependant, Florian Philippot, président des Patriotes, a noté dans un article du Canard enchaîné du 13 octobre qu’Olivier Véran aurait demandé le 6 octobre au cours du Conseil de défense sanitaire la suppression du pass sanitaire à tous ceux qui seraient réticents à se faire administrer la troisième dose de vaccin, sept mois après l’injection de la deuxième dose.Selon des indiscrétions obtenues par l’Indépendant, le Président devrait ne pas annoncer la troisième dose obligatoire pour tous. Cependant, selon le quotidien, une incertitude demeure sur les personnes éligibles à cette troisième dose. Pour rappel, les catégories concernées par cette troisième dose sont les personnes de plus de 65 ans, les personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Jansen ainsi que les personnes présentant des comorbidités pouvant conduire à des formes graves de la maladie.

