Le Premier ministre irakien attaqué au drone, Washington dénonce un "acte de terrorisme"

Dans la nuit du 6 au 7 novembre, le chef du gouvernement irakien a été la cible d’une “tentative d'assassinat ratée" au moyen d'un "drone piégé", selon son... 07.11.2021, Sputnik France

Le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi "n'a pas été blessé" lors d'une "tentative d'assassinat ratée" commise dans la nuit de samedi à dimanche au moyen d'un "drone piégé" qui a visé sa résidence dans la Zone verte à Bagdad, a indiqué son bureau.Dans un tweet après l'attaque, le PM irakien a dit aller "bien" et a appelé "au calme et à la retenue".Après l'attaque, les forces de sécurité ont été déployées en nombre à l'intérieur de la Zone verte et aux abords, selon une source sécuritaire.L'attaque de dimanche contre M. Kazimi, qui est au pouvoir depuis mai 2020, survient au moment où l'Irak est traversé par de fortes tensions politiques liées aux élections législatives anticipées du 10 octobre dernier.Washington réagitLes États Unis ont "fermement" condamné l'attaque ayant visé la résidence du Premier ministre irakien, Moustafa ak-Kazimi, dénonçant un “acte de terrorisme”.Dans un communiqué, le porte-parole de la diplomatie US a indiqué que les autorités américaines sont en contact “étroit” avec les forces de sécurité irakiennes chargées de faire respecter la souveraineté et l'indépendance de l'Irak.

