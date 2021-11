https://fr.sputniknews.com/20211108/alstom-remporte-un-contrat-de-876-millions-deuros-en-egypte-1052514755.html

Alstom remporte un contrat de 876 millions d'euros en Egypte

Alstom a annoncé lundi avoir remporté un contrat de 876 millions d'euros auprès de l'Autorité Nationale des Tunnels égyptienne pour la modernisation de la... 08.11.2021, Sputnik France

Cet accord portera sur la fourniture de 55 trains et des services de maintenance pendant huit ans.Les travaux de maintenance seront effectués au dépôt du Caire et gérés localement, créant ainsi des opportunités d'emploi à long terme, a déclaré Alstom.Le métro sera conçu et fabriqué en France, sur le site Alstom de Valenciennes Petite-Forêt.Les autres sites français concernés sont Le Creusot, Villeurbanne et Toulouse.

