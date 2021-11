https://fr.sputniknews.com/20211108/avant-son-retour-sur-terre-thomas-pesquet-partage-la-photo-dune-ville-francaise-1052513803.html

Avant son retour sur Terre, Thomas Pesquet partage la photo d'une ville française

Ouragan Ida, incendies en Turquie, îles de la Polynésie française, aurore boréale doublée d’un lever de soleil, et bien sûr plusieurs villes et régions de l’Hexagone, comme Paris, Le Havre, Saint-Valéry-en-Caux, Rouen, Fécamp et Cherbourg… Pendant sa mission sur la Station spatiale internationale (ISS), l’astronaute français Thomas Pesquet a immortalisé plusieurs endroits du monde. Quelques heures avant son retour sur Terre, il est resté fidèle à lui-même et a partagé sur ses réseaux sociaux encore une photo prise de l'espace. C'est au tour de Perpignan.Retour reportéLe retour sur Terre de l'astronaute français Thomas Pesquet et de ses trois coéquipiers a été reporté plusieurs fois en quelques jours. Envoyés sur l’ISS en avril dans le cadre de la mission Crew 2, les quatre astronautes devaient initialement revenir sur Terre le 4 novembre. Leur retour a pourtant été ajourné à plusieurs reprises à cause des conditions météorologiques défavorables qui ont empêché le lancement de la mission Crew 3 censée venir prendre le relais le 31 octobre. Une fois de plus, il a été reporté en raison d'un "problème de santé mineur" chez l'un d’eux.Le 7 novembre, la NASA a annoncé sur son compte Twitter que la mission Crew 2 quitterait la Station spatiale internationale lundi pour amerrir au large de la Floride mardi. L'amerrissage est prévu à 03h33 GMT le 9 novembre.L'astronaute français de 43 ans termine la deuxième mission de sa carrière en orbite, intitulée "Alpha".

