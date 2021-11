https://fr.sputniknews.com/20211108/la-pologne-dit-craindre-un-incident-majeur-a-la-frontiere-bielorusse-1052512463.html

La Pologne dit craindre un "incident majeur" à la frontière biélorusse

La Pologne a accusé lundi la Biélorussie de chercher à provoquer un "incident majeur" à la frontière commune entre les deux pays, vers laquelle convergeraient... 08.11.2021, Sputnik France

Une vidéo partagée par la plate-forme en ligne biélorusse Nexta montre un groupe important de personnes portant sac à dos et vêtements d'hiver marchant le long d'une autoroute.Sur d'autres vidéos, on peut voir des groupes de migrants assis au bord de la route, escortés par des hommes armés en uniforme kaki.La Biélorussie est accusée depuis plusieurs mois par l'Union européenne d'encourager l'entrée illégale d'étrangers en Pologne et d'autres pays via son territoire en réponse aux sanctions que Bruxelles a imposées à Minsk pour violations des droits de l'homme.Le corps des gardes-frontières biélorusse a confirmé dans un communiqué qu'un important groupe de réfugiés se déplaçait le long d'une autoroute en direction de la frontière polonaise, soulignant par la même occasion l'"attitude inhumaine" de Varsovie à cet égard.Les conditions dans lesquelles les migrants tentent de traverser la frontière depuis la Biélorussie sont éprouvantes, selon les organisations humanitaires. Les autorités polonaises affirment qu'au moins sept migrants ont été retrouvés morts du côté polonais de la frontière, et que d'autres décès, non vérifiés, seraient survenus dans le pays voisin.Des groupes humanitaires accusent les nationalistes au pouvoir en Pologne de violer le droit d'asile international en repoussant les migrants en Biélorussie, ce que le gouvernement polonais dément, assurant agir dans la légalité.La Pologne a déployé 12.000 soldats à la frontière depuis le début de la crise, selon son ministre de la Défense.La Lituanie est quant à elle en train de déplacer des troupes à sa frontière avec la Biélorussie pour se préparer à un éventuel afflux de réfugiés, a déclaré lundi la ministre de l'Intérieur.Le gouvernement lituanien discutera de la possibilité de déclarer l'état d'urgence dans la zone frontalière, a ajouté Agnė Bilotaitė lors d'une conférence de presse.

