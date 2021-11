Femmes voilées dans les rues des villes afghanes

© AFP 2021 Bulent Kilic

Avec l’arrivée des talibans* au pouvoir en Afghanistan, le sort des femmes afghanes s’est davantage détérioré. Les filles de plus de 13 ans n’ont pas le droit d’aller à l’école. Les femmes ont été exclues de l’enseignement supérieur, de l’emploi et du sport. Elles ne sont pas non plus autorisées à sortir sans un hijab couvrant leurs cheveux. Elles sont également contraintes de porter la burqa, un long vêtement qui couvre la tête et le haut du corps et qui comporte un grillage devant les yeux.

Sur la photo: une femme dans un bus à Kaboul, août 2021.