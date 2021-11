https://fr.sputniknews.com/20211109/carrefour-veut-accelerer-dans-le-commerce-en-ligne-1052522661.html

Carrefour veut accélérer dans le commerce en ligne

Carrefour veut accélérer dans le commerce en ligne

Carrefour prévoit d'investir trois milliards d'euros entre 2022 et 2026 pour accélérer son développement dans le commerce en ligne, un domaine crucial du... 09.11.2021, Sputnik France

2021-11-09T10:26+0100

2021-11-09T10:26+0100

2021-11-09T10:26+0100

économie

commerce en ligne

carrefour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1044951613_21:0:1898:1056_1920x0_80_0_0_4d0111fb2ec62e4f1217baa053e8fd82.jpg

Outre l'accélération du e-commerce, Carrefour prévoit une montée en puissance des activités "data et retail media" et la numérisation des services financiers, l'ensemble devant permettre au groupe de grande distribution de faire face à la concurrence du géant américain Amazon et d'accélérer son redressement.Les investissements dans le numérique vont ainsi augmenter de 50% pour passer à 600 millions d'euros par an contre 400 millions par an en moyenne depuis 2018.Les investissements supplémentaires doivent permettre à Carrefour de porter à 10 milliards d'euros son volume brut de marchandise dans le commerce en ligne à l'horizon 2026.Le géant de la distribution prévoit que le numérique contribue pour 600 millions d'euros additionnels au résultat opérationnel courant en 2026 par rapport à 2021.Alexandre Bompard, qui dirige Carrefour depuis 2017, a vu son mandat renouvelé pour une durée de trois ans en mai. Alors que le groupe achève son plan stratégique lancé en janvier 2018, le dirigeant doit désormais conduire la nouvelle phase du redressement du groupe sans les ressources financières qui auraient pu être apportées par un rapprochement avec un concurrent. Les projets de fusion avec le canadien Couche-Tard et le français Auchan ont tous les deux échoué.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

commerce en ligne, carrefour