De quoi Poutine et le directeur de la CIA ont-ils parlé?

Après que le patron de la CIA, William Burns, s'est rendu les 2 et 3 novembre en Russie, le Kremlin a révélé qu'il avait eu un entretien téléphonique avec le...

Dans le contexte des relations entre la Russie et les États-Unis minées par une série de différends d'envergure, Vladimir Poutine a discuté par téléphone avec le directeur de la CIA, William Burns, qui s'est rendu les 2 et 3 novembre en Russie à la demande de Joe Biden.Ils ont évoqué les relations bilatérales, la crise diplomatique entre les deux pays et ont "échangé leurs opinions sur des conflits régionaux", a-t-il ajouté, sans plus de détails.Allégations sur des troupes russes près de l'UkraineLe 1er novembre, le journal Politico a publié dans ses colonnes des images satellites en affirmant que la Russie aurait déployé des troupes à la frontière ukrainienne. Plus tard, des documents similaires ont été publiés par le Washington Post et le magazine Foreign Policy.La représentante du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié ces allégations de "fausse campagne" et a indiqué qu’elles avaient été publiées "comme sur ordre, dans une véritable attaque de panique".Dmitri Peskov a également qualifié la publication de Politico d’"intox de mauvaise qualité ". Selon lui, les images satellites présentées dans l'article montrent la frontière avec la Biélorussie et non celle avec l'Ukraine.L'Ukraine a démenti début novembre un renforcement des troupes de Moscou près de sa frontière de l'est.

