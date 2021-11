https://fr.sputniknews.com/20211109/emmanuel-macron-prononce-sa-9e-allocution-sur-la-crise-du-covid-1052528752.html

En direct: Emmanuel Macron prononce sa 9e allocution sur la crise du Covid - vidéo

En direct: Emmanuel Macron prononce sa 9e allocution sur la crise du Covid - vidéo

Alors que l'épidémie de Covid-19 reprend de la vigueur, Emmanuel Macron s'adresse aux Français pour s'exprimer sur la crise sanitaire et promouvoir le rappel...

Le Président français, qui a réuni en ce matin du 9 novembre un Conseil de défense sanitaire pour décider comment inciter ses concitoyens à recevoir la 3e dose de vaccin, prononce son neuvième discours relatif à la crise du Covid en 21 mois de pandémie.Lors de son allocution précédente du 12 juillet, Emmanuel Macron avait annoncé de nouvelles mesures, comme l’extension du pass sanitaire et l’obligation vaccinale pour le personnel des hôpitaux et celui en contact avec des publics fragiles.Allocutions sur la crise sanitaireLa première allocution du chef de l’État remonte au 12 mars 2020, moment où l'épidémie de Covid-19 commençait en France.Le 16 mars, lors de son deuxième discours, il avait déclaré que la France était "en guerre" contre la pandémie.Le 13 avril, il s’est adressé aux Français, confinés depuis trois semaines, pour prolonger ce confinement jusqu’au 11 mai.Le 14 juin, il est intervenu sur fond d’amélioration de la situation sanitaire pour annoncer la réouverture des crèches, écoles et collèges à partir du 22 juin.Le 28 octobre, avec la forte recrudescence de contaminations au coronavirus dans le pays, le chef de l’État est intervenu pour annoncer un second confinement.Le 24 novembre, Emmanuel Macron a fait le bilan du reconfinement et annoncé un calendrier en trois dates – d’abord un allègement du confinement, puis sa levée au 15 décembre, et enfin la réouverture le 20 janvier des salles de sport et des restaurants. Toutefois, cette troisième étape n’a pas été réalisée à cause de l’apparition des nouveaux variants du coronavirus.Le 31 mars, face à l'arrivée de la troisième vague de la pandémie en France, le Président a annoncé la généralisation du couvre-feu à 19 heures, la fermeture des commerces "non essentiels" et des écoles pour trois semaines avec des vacances de printemps anticipées.

