Le Président sud-coréen promet un retour complet à une vie normale avant la fin de son mandat

Moon Jae-in a affirmé mardi que son administration ferait tout son possible pour un retour complet à une vie normale et une reprise économique post-Covid... 09.11.2021, Sputnik France

Le Président sud-coréen a, dans ce sens, souligné qu'il se concentrerait durant les six derniers mois de son mandat sur la maîtrise de la propagation du Covid-19 et le soutien d'une reprise économique.La vie avec le Covid-19 sera différente de celle avant la pandémie, a souligné Moon, exhortant davantage de personnes à se faire vacciner et à se conformer aux règles de distanciation sociale, y compris le port du masque.La Corée du Sud a commencé en novembre à assouplir les restrictions dans le cadre de la première étape de sa politique intitulée "vivre avec le Covid", alors que plus de 70% de sa population ont été complètement vaccinés.

