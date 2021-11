https://fr.sputniknews.com/20211109/macron-regrette-les-malentendus-suscites-par-ses-propos-sur-lalgerie-1052537265.html

Macron regrette les "malentendus" suscités par ses propos sur l'Algérie

Emmanuel Macron regrette les "polémiques et malentendus" suscités par ses récents propos sur l'Algérie, a déclaré un responsable de l'Élysée, alors que la... 09.11.2021, Sputnik France

Le Président français "a le plus grand respect pour la nation algérienne" et "son histoire" et regrette les polémiques et les malentendus, a déclaré ce mardi 9 novembre Patrick Derel, conseiller Afrique de Nord et Moyen-Orient auprès de Président français, lors d’une conférence de presse.Les relations entre Paris et Alger sont toujours hantées par la guerre d'Algérie, qui a opposé l'État français aux indépendantistes algériens de 1954 à 1962. Elles ont récemment été assombries après la diffusion par Le Monde des propos d'Emmanuel Macron qui accusait le système "politico-militaire" algérien d'entretenir une "rente mémorielle" en servant à son peuple une "histoire officielle" qui "ne s'appuie pas sur des vérités".Le 2 octobre, l'Algérie a rappelé son ambassadeur en France et a fermé son espace aérien aux avions militaires français de l'opération Barkhane au Mali. Le 16 octobre, Macron a tenté un nouveau pas en avant en dénonçant des "crimes inexcusables pour la République" lors d’une cérémonie rendant hommage aux victimes du massacre de manifestants algériens 60 ans plus tôt à Paris. Certains militants et politologues algériens ainsi que par des représentants de la gauche française ont jugé ces propos d'insuffisants. La droite a de son côté dénoncé une attitude victimaire qui rabaisse le pays. Dans une interview publiée le 6 novembre par le magazine allemand Der Spiegel, Abdelmadjid Tebboune a déclaré qu'il ne ferait pas le premier pas pour apaiser les tensions et reproché à son homologue français d'avoir "rouvert un vieux conflit de manière complètement ridicule". La France a depuis invité Abdelmadjid Tebboune à assister à la conférence internationale sur la Libye qu'elle organisera le 12 novembre.

