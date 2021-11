https://fr.sputniknews.com/20211109/premier-debat-entre-les-candidats-a-linvestiture-des-republicains-en-france-1052521169.html

Premier débat entre les candidats à l'investiture des Républicains en France

Xavier Bertrand et Michel Barnier ont fait part de leur opposition aux parcs éoliens lundi lors du premier débat des candidats à l'investiture des Républicains... 09.11.2021, Sputnik France

Le président des Hauts-de-France a déclaré que les promoteurs de parcs éoliens détruisaient la campagne française et que la sécurité énergétique de la France reposait sur l'énergie nucléaire.L'ancien ministre Michel Barnier, a quant à lui estimé que, s'il était élu président, le soutien des collectivités locales serait nécessaire pour le développement de nouveaux parcs éoliens.L'implantation des parcs éoliens fait parfois l'objet de vives controverses au niveau local. La question est de plus en plus politisée alors que le gouvernement s'efforce d'atteindre ses objectifs climatiques.

