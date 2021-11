https://fr.sputniknews.com/20211110/attaque-par-un-crocodile-un-australien-sen-sort-grace-a-son-couteau-de-poche-1052539976.html

Attaqué par un crocodile, un Australien s'en sort grâce à son couteau de poche

Attaqué par un crocodile, un Australien s'en sort grâce à son couteau de poche

Un sexagénaire australien a échappé à la terrible mâchoire d'un crocodile marin d'environ quatre mètres en le poignardant à plusieurs reprises à la gueule avec... 10.11.2021, Sputnik France

Les agents de protection de la faune ont déclaré que l'homme avait "de la chance d'être en vie" après cette attaque au bord d'une rivière isolée dans la péninsule du Cap York (nord de l'Australie).L'homme était allé pêcher la semaine dernière sur sa propriété près de Hope Vale, à environ cinq heures de route de Cairns, et avait chassé un taureau de la berge pour pouvoir s'y installer.C'est alors que le crocodile a attaqué.Il s'est agrippé à la branche d'un palétuvier dans une tentative désespérée de rester hors de la rivière alors que les mâchoires du crocodile s'enroulaient autour de ses bottes.Mais il a rapidement perdu la lutte et a été entraîné dans la rivière.L'homme a ensuite remonté la rive et s'est rendu à l'hôpital de Cooktown pour y être soigné avant d'être transporté par avion à l'hôpital de Cairns, où il est toujours en convalescence une semaine plus tard.Une porte-parole du ministère de la Santé a déclaré qu'il était dans un état "stable".Les crocodiles marins ou "salties", qui peuvent atteindre sept mètres de long et peser plus d'une tonne, sont caractéristiques du nord tropical de l'Australie.Leur nombre a explosé depuis qu'ils ont été déclarés espèce protégée en 1971, et les récentes attaques ont relancé le débat sur leur contrôle.

