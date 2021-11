https://fr.sputniknews.com/20211110/larmee-polonaise-se-renforce-a-la-frontiere-bielorusse-minsk-deplore-des-migrants-violentes-1052540632.html

L’armée polonaise se renforce à la frontière biélorusse, Minsk déplore des migrants violentés

L’armée polonaise se renforce à la frontière biélorusse, Minsk déplore des migrants violentés

Plusieurs arrestations et des milliers de soldats déployés: la Pologne a annoncé avoir lancé un coup de filet contre les migrants massés à sa frontière. Minsk... 10.11.2021, Sputnik France

2021-11-10T10:12+0100

2021-11-10T10:12+0100

2021-11-10T10:13+0100

pologne

biélorussie

alexandre loukachenko

migrants

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1052524463_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_d26ce1c35fa968cb278cc0c7663d667f.jpg

La situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie est loin d’être apaisée. Comme l’a annoncé le 10 novembre le ministre polonais de la Défense, de nombreux migrants ont tenté de traverser dans la nuit la clôture de barbelés séparant les deux pays. En outre, la Pologne a annoncé mercredi avoir procédé à plus d'une cinquantaine d’arrestations.Plus tôt dans la journée le ministre de la Défense Mariusz Blaszczak a déclaré à la radio publique PR1 que pendant la nuit "il y a eu de nombreuses tentatives pour franchir la frontière polonaise", mais que "tous ceux qui ont tenté de traverser ont été empêchés de le faire".Quatre migrants violentés?Le Service biélorusse des gardes-frontières accuse cependant la Pologne d’avoir violenté quatre migrants d'ethnie kurde. Ils ont été découverts dans la nuit dans un campement à la frontière, côté bélarusse.Selon les victimes, elles ont été détenues sur le territoire de la Pologne, où elles ont essayé de demander la protection et l'octroi du statut de réfugié.Moscou accusé de créer une crise migratoireLe Premier ministre polonais a accusé le 9 novembre le Président russe d'être le "commanditaire" de la vague de migrants qui tentent d'entrer en Pologne."Les migrants du Moyen-Orient sont amenés en Biélorussie en avion et servent de boucliers humains pour déstabiliser la situation en Pologne et dans l'UE", a-t-il ajouté.La Biélorussie a cependant dénoncé ces accusations "sans fondement".Le Président Alexandre Loukachenko a déclaré que Minsk ne contiendrait plus les migrants clandestins qui se rendent dans les pays européens, car à la suite des sanctions occidentales, il ne lui restait "ni argent, ni force". Les gardes-frontières biélorusses ont plus d’une fois indiqué que la Pologne, la Lettonie et la Lituanie expulsaient de force les migrants en territoire biélorusse.

pologne

biélorussie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

pologne, biélorussie, alexandre loukachenko, migrants