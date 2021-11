https://fr.sputniknews.com/20211110/loms-optimiste-pour-la-seconde-generation-de-vaccins-1052542707.html

L'OMS optimiste pour la seconde génération de vaccins

L'OMS optimiste pour la seconde génération de vaccins

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit attendre avec impatience la seconde génération de vaccins anti-Covid, qui pourrait comprendre des sprays par... 10.11.2021, Sputnik France

Ces vaccins seconde génération auraient l'avantage d'être plus faciles à utiliser que les injections par piqure et pourraient être auto-administrés, a précisé la scientifique en chef de l'OMS, Soumya Swaminathan, sur les chaînes de l'Organisation sur les réseaux sociaux.Pas moins de 129 vaccins sont à l'examen, dont certains en phase d'essais cliniques, et donc testés sur des êtres humains, contre 194 qui ne sont pas encore à un stade aussi avancé.L'avantage d'un vaccin nasal, comme c'est déjà le cas dans certains pays pour la grippe, c'est qu'il peut traiter le virus avant même qu'il gagne les poumons, a expliqué Mme Sawaminathan.L'OMS a donné une autorisation d'urgence de mise sur le marché à sept vaccins anti-Covid, ceux fabriqués par les laboratoires Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac et Bharat Biotech.

