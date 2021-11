https://fr.sputniknews.com/20211110/penurie-de-papier-pas-de-livres-a-offrir-a-noel-1052550422.html

Pénurie de papier: pas de livres à offrir à Noël?

Pénurie de papier: pas de livres à offrir à Noël?

Le prix du papier, devenu "une matière rare", augmente inexorablement. Les délais de livraison chez les imprimeurs s’allongent. Les Français s’inquiètent de ne... 10.11.2021, Sputnik France

Depuis août 2021, les imprimeries peinent à s’approvisionner en papier. Et si à la fin de l’été, on parlait encore du "spectre de la pénurie", aujourd’hui l’inquiétude grandit dans tous les domaines: médias, jeux de société et surtout livres.Dans le secteur des "usages graphiques", qui inclut la production de livres, la situation était fragile depuis la fin 2019. Elle est devenue critique depuis la pandémie."L’augmentation drastique du prix des matières premières et notamment du papier s’amplifie: il y a eu cinq hausses de prix depuis mars 2021, qui représentent plus de 25 % d’augmentation sur certaines sortes [de papier, ndlr]", trouve-t-on dans une lettre d'un fournisseur.Même si la production de livres ne représente que 1,6 million de tonnes de papier sur les 7,3 millions utilisées annuellement en France, elle représente la part la plus visible pour le consommateur français.Les industriels se veulent rassurants et précisent que "les rumeurs sur une éventuelle pénurie de papier tiennent de la spéculation", mais la question est sur toutes les lèvres: pourra-t-on imprimer les derniers prix littéraires pour les fêtes de Noël?Le Figaro a donné en août dernier une autre explication aux tensions sur le marché d’approvisionnement en papier: "quelques producteurs scandinaves comme Stora Enso ou Norske Skog, qui se partagent le marché", orientent leur production vers la fabrication de cartons pour Amazon et autres vendeurs en ligne.Visiblement, la pandémie est bien passée par là et les Français ont profité du confinement non seulement pour lire, mais également pour passer d’autres commandes en ligne. Pas d’inquiétude toutefois: fort heureusement, le pass sanitaire est numérique…

