Sénégal: mise en place d'un système d'information géographique pour mieux contenir les inondations

2021-11-10T12:08+0100

2021-11-10T12:08+0100

2021-11-10T12:19+0100

M.Thiam a fait cette annonce mardi à l'ouverture de l'atelier de lancement de l'étude sur la mise en place d'un SIG appliqué à la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondations au Sénégal.Financé par l’Agence française de développement (AFD), à hauteur de 10 milliards de francs CFA, à travers notamment le fonds vert pour le climat, ce projet est confié à un groupement constitué de deux cabinets. Le premier cabinet est spécialisé dans le SIG et l’autre dans la gestion des inondations. Ils ont été choisis à l’issue d’un appel d’offres qui a vu la compétition de 21 bureaux d’études, a rappelé le ministre.Selon lui, au terme de ce travail, prévu pour une durée initiale de 30 mois, le Sénégal sera doté d'un "modèle numérique de terrain sur le territoire national'', notant que ce système va permettre d'identifier les bassins versants, les zones d'écoulement d'eau, les temps de submersion.Il a expliqué que ce modèle numérique de terrain, qui aura "une précision de deux mètres à peu près", va être "déployé et détaillé dans sept zones prioritaires".Le Sénégal a été fortement frappé par les inondations depuis 2005 ayant occasionné d'importants dégâts matériels et, parfois dans des endroits, des pertes en vies humaines.Le gouvernement et ses partenaires ont entrepris depuis des mesures drastiques pour lutter contre ce phénomène.

