Armistice: "Il est important qu’on sache que les Russes aidaient les troupes françaises" - vidéo

Armistice: "Il est important qu’on sache que les Russes aidaient les troupes françaises" - vidéo

À Paris, la célébration de l’Armistice est l’occasion de se souvenir des militaires russes morts pour la France. Organisée par l’ambassade de Russie, une... 11.11.2021, Sputnik France

Comme chaque année, la célébration de l’Armistice est l’occasion de rendre hommage au Corps expéditionnaire russe en France dont les formations ont participé à la Première Guerre mondiale. À cette occasion, une gerbe a été déposée solennellement par l’ambassade de Russie en présence du corps diplomatique, de journalistes et des associations.Neuf descendants de soldats russes étaient présents ce jeudi matin à la cérémonie pour parler de leurs familles. L’histoire de Marie-Olga Tarassoff, la petite-fille d'un soldat du Corps expéditionnaire russe qui vit en France, est typique et unique à la fois.La réponse des autorités françaises tardant, la petite-fille du soldat russe a écrit à l’ambassadeur de Russie en France. "Ma lettre a touché les diplomates et nous étions invités avec quelques descendants de ces militaires à la cérémonie du ravivage de la flamme au pied de l’Arc de triomphe en présence de Vladimir Poutine", se souvient Mme Tarassoff.Le cœur russe de Marie-Olga Tarassoff la mène également chaque année au pèlerinage à la mémoire du Corps expéditionnaire russe au cimetière militaire russe à Saint-Hilaire-le-Grand.C’est de cette mémoire vivante qu’a parlé aux journalistes Alexeï Mechkov, l’ambassadeur de Russie en France, à l’issue de la cérémonie solennelle:En 1916, quatre brigades avec un nombre total d'environ 45.000 personnes ont été formées en Russie. Deux d’entre elles ont été envoyées en France et le 14 juillet, elles participèrent à un défilé militaire: un siècle après la victoire sur Napoléon, les Russes traversèrent à nouveau Paris, en alliés cette fois-ci.Mais le Corps expéditionnaire russe n'est pas venu en France pour parader. Il a combattu dans la "boucherie de Verdun" et dans la bataille de Reims. Plus de 8.000 personnes du Corps russe sont mortes en France.

