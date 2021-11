https://fr.sputniknews.com/20211111/guinee-bissau-24-de-la-population-entierement-vaccinee-contre-la-covid-19-1052558546.html

Guinée-Bissau: 24% de la population entièrement vaccinée contre le Covid

Guinée-Bissau: 24% de la population entièrement vaccinée contre le Covid

Le Haut commissariat à la lutte contre le Covid-19 en Guinée-Bissau a affirmé, mercredi, que 24% de la population est entièrement vaccinée contre cette... 11.11.2021, Sputnik France

2021-11-11T13:43+0100

2021-11-11T13:43+0100

2021-11-11T13:51+0100

afrique

guinée-bissau

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1045376423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f68c362380d6cda280ab788c5699c8c.jpg

Selon les données du Haut commissariat, 164.462 personnes, soit 24% de la population cible, âgée de 18 ans et plus, ont déjà reçu deux doses de vaccin, rapportent des médias.La campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 en Guinée-Bissau a débuté le 25 octobre et vise à toucher 683.147 personnes âgées de 18 ans et plus sur l'ensemble du territoire national, afin d'atteindre l'objectif de vaccination de 70% de la population.La Guinée-Bissau prévoit de vacciner d'ici décembre 50% des 683.147 personnes cibles, est-il précisé, notant que les données indiquent également que 288.826 personnes, soit environ 42,2%, ont déjà reçu au moins une dose de vaccin.Le Haut commissariat à la lutte contre le Covid-19 a lancé, récemment, le certificat numérique de vaccination pour faciliter la mobilité des citoyens.

guinée-bissau

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

guinée-bissau, covid-19