Incendie d'hôpital en Roumanie: deux morts et un blessé

Incendie d'hôpital en Roumanie: deux morts et un blessé

Deux personnes atteintes de Covid-19 ont péri jeudi et une infirmière a été blessée dans l'incendie d'un hôpital de Ploiesti (sud de Roumanie), selon... 11.11.2021

faits divers

roumanie

hôpital

incendie

L'infirmière, qui a subi des brûlures sur 40% de son corps, a été transférée à l'hôpital des urgences de Bucarest, a-t-elle fait savoir.Une enquête sera ouverte pour élucider les tenants et aboutissants de cet incendie, a, pour sa part, indiqué le ministre de la Santé Attila Cseke à la chaîne Digi24.Selon le directeur de l'hôpital, l'établissement avait été rénové l'année dernière et les installations électriques de même que le système d'alimentation en oxygène vérifiés récemment.Vingt patients étaient morts dans deux sinistres ayant ravagé un hôpital de Piatra Neamt (nord-est) en novembre 2020 et un de Bucarest en janvier.

