L'Afghanistan "au bord de l'effondrement économique", avertit le Pakistan

L'Afghanistan "au bord de l'effondrement économique", avertit le Pakistan

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a averti jeudi, lors d'un entretien à Islamabad avec des diplomates américain, chinois et russe, que... 11.11.2021, Sputnik France

Si la situation empire, la capacité du nouveau régime taliban* à gouverner le pays sera "sévèrement limitée", a poursuivi M.Qureshi qui a jugé "impératif" que la communauté internationale soutienne de toute urgence la relance de l'aide humanitaire.Il s'agit notamment de permettre à l'Afghanistan d'accéder aux fonds gelés par les donateurs occidentaux depuis que les talibans* ont pris le contrôle du pays en août.Ce soutien "aidera nos efforts pour relancer les activités économiques et rendre l'économie afghane stable et durable", a-t-il ajouté.Le gouvernement taliban* n'a toujours pas été reconnu par la communauté internationale et l'économie, déjà précaire, s'écroule, avec une monnaie nationale, l'afghani, fortement dévalorisée.Les diplomates doivent rencontrer ce jeudi le ministre taliban* des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi.*Organisation sous sanctions de l’Onu pour activités terroristes

