Le Président algérien ne se rendra pas à Paris pour la conférence libyenne

Abdelmadjid Tebboune ne participera pas à la Conférence internationale sur la Libye prévue vendredi à Paris, mais il y enverra un représentant, a déclaré... 11.11.2021, Sputnik France

Les relations entre Paris et Alger ont subi un sérieux coup de froid après la publication par le journal Le Monde d'une interview dans laquelle le président français Emmanuel Macron s'interrogeait sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française et accusait le pouvoir algérien de cultiver une "rente mémorielle".L'Algérie a rappelé le mois dernier son ambassadeur à Paris et fermé son espace aérien aux avions militaires français, dénonçant des propos "irresponsables" d'Emmanuel Macron.Une source à l'Élysée a déclaré mardi que le président français regrettait les "polémiques et malentendus" suscités par ses récents propos sur l'Algérie.Paris a invité Abdelmadjid Tebboune à assister à la conférence sur la Libye, souhaitant que le président algérien y participe en tant que dirigeant d'un "acteur majeur dans la région", a ajouté la source à la présidence française.

