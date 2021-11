https://fr.sputniknews.com/20211111/lema-recommande-lajout-dun-effet-secondaire-pour-le-vaccin-de-jj-1052559297.html

L'EMA recommande l'ajout d'un effet secondaire pour le vaccin de J&J

L'EMA recommande l'ajout d'un effet secondaire pour le vaccin de J&J

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé jeudi l'ajout d'un type rare d'inflammation de la colonne vertébrale dans la liste des effets... 11.11.2021, Sputnik France

2021-11-11T13:51+0100

2021-11-11T13:51+0100

2021-11-11T13:56+0100

covid-19

agence européenne des médicaments (ema)

janssen covid-19, vaccin de johnson&johnson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1045312185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_003ca9fc9569a300cc78a341339cfc0b.jpg

L'autorité évalue par ailleurs les cas de syndrome de fuite capillaire signalés après l'administration du vaccin contre le Covid-19 mis au point par Moderna.L'EMA a en outre déclaré qu'il n'y avait actuellement pas suffisamment de preuves d'un lien possible entre de rares cas de syndrome inflammatoire multi-systémique et les vaccins dits à ARN messager, ceux de Pfizer et de Moderna.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

agence européenne des médicaments (ema), janssen covid-19, vaccin de johnson&johnson