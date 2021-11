New Delhi asphyxiée par les brûlis agricoles

https://fr.sputniknews.com/20211111/new-delhi-asphyxiee-par-les-brulis-agricoles-1052556085.html

La pollution de l'air dans la capitale indienne, New Delhi, stagne toujours dans le niveau d'alerte "dangereux ", en raison notamment de la combustion continue... 11.11.2021, Sputnik France

L'Indice de la qualité de l'air (IQA) a atteint mercredi plus de 370 dans plusieurs zones de la mégalopole indienne, selon le Comité central de contrôle de la pollution de Delhi (CPCB). Ce chiffre est quinze fois plus élevé que la limite quotidienne recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).Les agriculteurs de plusieurs Etats indiens du nord procèdent au brûlage des chaumes chaque automne afin de nettoyer rapidement les terres de la paille, d'éliminer les mauvaises herbes et d'améliorer la qualité du sol, ce qui affecte gravement la qualité de l'air.Rien qu'au Penjab (nord), environ 47.000 brûlis agricoles ont été signalés ces dernières semaines dont plus de 5.000 pour la journée de mardi, selon le bureau de contrôle de la pollution de cet Etat.Chaque année, la récolte annuelle de riz au Penjab et dans l'Etat voisin de l'Haryana, entraîne la destruction par brûlis de 35 millions de tonnes de chaume, selon une étude publiée cette année par la revue scientifique Energies.Les nuages de fumée atteignent New Delhi qui se retrouve sous un épais smog à une période qui coïncide avec le début de l'hiver et le rassemblement de millions de gens pour célébrer la fête hindoue de Diwali.Plus d'un quart de la pollution atmosphérique de la capitale peut être attribué aux brûlis agricoles, selon un observatoire gouvernemental.Un rapport de 2020 de l'organisation suisse IQAir pointait le fait que 22 des 30 villes les plus polluées sont en Inde, et New Delhi la plus polluée de toute.En Inde, la pollution de l’air cause annuellement la mort d'environ 1,6 million de personnes, dont près de 17.000 décès dans la capitale indienne.

