https://fr.sputniknews.com/20211111/toyota-juge-que-de-nombreuses-regions-du-monde-ne-sont-pas-pretes-pour-les-vehicules-electriques-1052562803.html

Toyota juge que de nombreuses régions du monde ne sont pas prêtes pour les véhicules électriques

Toyota juge que de nombreuses régions du monde ne sont pas prêtes pour les véhicules électriques

Le premier constructeur automobile mondial Toyota Motor Corp a annoncé jeudi ne pas avoir pris part à l'engagement signé cette semaine par plusieurs... 11.11.2021, Sputnik France

2021-11-11T16:41+0100

2021-11-11T16:41+0100

2021-11-11T16:50+0100

international

climat

toyota

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104228/96/1042289689_0:122:1920:1202_1920x0_80_0_0_9f653aeaa89fb65299a229f7f7677af4.jpg

Six grands constructeurs automobiles, dont General Motors et Ford, ainsi que plusieurs pays ont signé mercredi une déclaration appelant à la cessation de la production de véhicules thermiques dans le monde d'ici 2040.Mais Toyota ainsi que le numéro deux mondial Volkswagen ne l'ont pas signée. Les États-Unis, la Chine et l'Allemagne se sont également abstenus.Un porte-parole de Toyota a confié à Reuters que là où le marché et les infrastructures le permettent, le groupe est "prêt à accélérer le processus et à aider à la mise en place de véhicules à zéro émission appropriés".Selon une étude publiée par le Salon de la mobilité de Munich en avril dernier, d'énormes disparités demeurent au niveau mondial en matière de véhicules électriques.Bien que sur les marchés européen, chinois et américain les ventes s'envolent, en Amérique du Sud, qui compte plus de 420 millions d'habitants, le nombre cumulé d'immatriculations de voitures électriques jusqu'en 2020 est inférieur à 18.000.En Afrique, où vivent 1,2 milliard de personnes, le chiffre tombe à 1.509 voitures et concerne exclusivement l'Afrique du Sud.Lors d'une conférence mercredi, Volkswagen a souligné que le rythme d'adoption des véhicules électriques "varierait d'une région à l'autre".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

climat, toyota