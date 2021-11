https://fr.sputniknews.com/20211111/un-jeune-ligote-a-une-chaise-et-torture-pendant-plusieurs-heures-sous-les-cameras-1052564571.html

Un jeune ligoté à une chaise et torturé pendant plusieurs heures sous les caméras

Un garçon de 17 ans a été attaché à une chaise et frappé pendant plusieurs heures dans un guet-apens probablement lié à un différend entre adolescents

Trois mineurs, deux garçons et une fille, ont été appréhendés lundi 8 novembre après avoir torturé un autre jeune tout en filmant la scène, rapporte La Dépêche du Midi.Les faits se sont déroulés le weekend dernier, à Saint-Jean, en Haute-Garonne. Invité à une rencontre par une amie, un étudiant de 17 ans arrive sur les lieux pour découvrir qu’elle est accompagnée de son petit ami et un de ses copains.Après avoir maîtrisé leur victime à l’aide d’un pistolet à impulsions électriques, les trois agresseurs le ligotent à une chaise et se mettent ensuite à le frapper à l’aide de branches et à l’humilier pendant plusieurs heures.Déférés devant le parquet des mineursLes sévices du jeune homme ont été filmés par ses bourreaux et probablement diffusés en direct sur les réseaux sociaux, ce que l’enquête devra désormais établir. Les trois suspects auraient également volé le portable de leur victime avant de la libérer aux alentours de 19 heures. L’adolescent a aussitôt déposé plainte auprès de la gendarmerie.Le lendemain, les trois suspects, deux garçons de 17 ans et une fille de 16 ans, ont été interpellés et déférés ensuite devant le parquet des mineurs pour violences aggravées et vol en réunion. Selon le quotidien régional, le guet-apens serait lié à un différend sentimental entre adolescents.Il y a un an, un commando entier de quatre personnes a été incarcéré après avoir torturé une femme de 24 ans, enlevée au pied de son immeuble à Fonsorbes, également en Haute-Garonne. La victime a été frappée et brûlée avec un allume-cigarette, pendant que la séance était filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux.

