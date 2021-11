фото, photos, new york, los angeles, moscou, métro, rio de janeiro, prince charles de galles, halloween

new york

new york

Le métro est le mode de transport le plus populaire dans les grandes villes, c'est pourquoi des rencontres insolites y ont souvent lieu. On peut y voir des... 12.11.2021, Sputnik France

Métro: des rencontres insolites

Le métro est le mode de transport le plus populaire dans les grandes villes, c'est pourquoi des rencontres insolites y ont souvent lieu. On peut y voir des humains déguisés, des participants à des événements de tout genre et des personnes qui veulent tout simplement attirer l’attention des autres. Des célébrités aussi prennent parfois le métro.