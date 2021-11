https://fr.sputniknews.com/20211112/les-pays-bas-annoncent-des-restrictions-sanitaires-severes-pendant-trois-semaines-1052580335.html

Les Pays-Bas annoncent des restrictions sanitaires "sévères" pendant trois semaines

Les Pays-Bas annoncent des restrictions sanitaires "sévères" pendant trois semaines

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a annoncé, vendredi, de nouvelles restrictions pendant trois semaines pour faire face à une flambée de Covid-19... 12.11.2021, Sputnik France

2021-11-12T20:26+0100

2021-11-12T20:26+0100

2021-11-12T21:29+0100

covid-19

pays-bas

manifestation

épidémie

mark rutte

pandémie

coronavirus sars-cov-2

confinement

crise sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104405/70/1044057071_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe4109cdf17ed60c46053f98ab3581ad.jpg

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a annoncé, vendredi, de nouvelles restrictions pendant trois semaines pour faire face à une flambée de Covid-19 aux Pays-Bas, avec des contaminations atteignant des records ces derniers jours.Lors d'une conférence de presse à La Haye, M.Rutte a indiqué qu’à partir de samedi, les cafés, les restaurants et les magasins essentiels devront fermer à 20h00 (19h00 GMT) et les magasins non essentiels à 18h00.Le Premier ministre néerlandais a également appelé ses concitoyens à faire du télétravail, "sauf si cela n'est vraiment pas possible" et à ne pas accueillir plus de quatre personnes chez eux.Par ailleurs, les manifestations publiques seront supprimées et les matches de football seront joués à huis clos, y compris le match de qualification pour la Coupe du monde qui opposera les Pays-Bas et la Norvège la semaine prochaine.M.Rutte a justifié ces nouvelles mesures par une progression rapide du virus qui "est partout, dans tout le pays, dans tous les secteurs et à tous les âges".Il s’est toutefois félicité de l’impact positif de la vaccination sans laquelle "la misère dans les hôpitaux serait incalculable en ce moment".Bilan des derniers joursDes affrontements entre policiers et manifestants anti-mesures sanitaires se sont produits après les annonces du gouvernement, indique l'AFP dans la soirée.Selon les derniers chiffres des autorités sanitaires néerlandaises, les Pays-Bas ont enregistré un nombre record de 16.364 nouvelles contaminations au coronavirus lors des dernières 24 heures. Depuis le début de la pandémie, le pays a recensé 2,2 millions de cas et 18.612 décès.

pays-bas

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

pays-bas, manifestation, épidémie, mark rutte, pandémie, coronavirus sars-cov-2, confinement, crise sanitaire