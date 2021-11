Nouvelle-Calédonie: confirmation de la tenue du référendum le 12 décembre

"Ce troisième référendum, (...) très majoritairement achevé dans sa préparation, ne sera pas fragilisé par des conditions sanitaires, puisque la crise sanitaire puisque la crise sanitaire est maîtrisée, et donc les Calédoniennes et Calédoniens qui souhaitent et peuvent se rendre aux urnes le 12 décembre pourront le faire dans la paix, dans le calme", a déclaré Patrice Faure.