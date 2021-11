https://fr.sputniknews.com/20211112/traversees-de-la-manche-paris-juge-pas-acceptables-les-propos-de-londres-contre-la-france-1052580640.html

Traversées de la Manche: Paris juge "pas acceptables" les propos de Londres contre la France

Le ministère français de l'Intérieur a jugé vendredi que les propos de Londres, critiquant la gestion par la France des traversées clandestines de migrants... 12.11.2021, Sputnik France

2021-11-12T21:03+0100

2021-11-12T21:03+0100

2021-11-12T21:38+0100

"Il est inacceptable d'être accusés d'instrumentaliser les migrants et de cautionner les activités des groupes criminels, alors que nos forces sont mobilisées quotidiennement pour sauver des vies. L'instrumentalisation de ce sujet à des fins de politique intérieure n'est pas à la hauteur de l'enjeu", a réagi auprès de l'AFP le ministère de l'Intérieur.Son homologue britannique venait de qualifier d'"inacceptable" le nombre de traversées illégales de la Manche qui a atteint un nouveau record avec plus d'un millier pour la seule journée de jeudi."Le public britannique en a assez de voir des gens mourir alors que des groupes criminels sans pitié profitent de leur misère", avait ajouté le porte-parole du ministère britannique, affirmant que le controversé projet de loi réformant le système d'asile, en cours d'adoption, "réparera le système cassé qui encourage les migrants à faire ce trajet mortel".En outre, a-t-il complété, "de janvier à octobre, 1.295 passeurs ont été interpellés et 30 filières démantelées, en hausse par rapport à la même période sur 2020".Récents recordsAu total, 1.185 migrants ont réussi jeudi à effectuer la traversée, a affirmé le ministère britannique de l'Intérieur, portant à plus de 22.000 le décompte depuis le début de l'année.Le précédent record, datant d'il y a tout juste une semaine, était de 853 traversées en une journée.Selon le ministère britannique, les autorités françaises ont empêché 99 personnes d'atteindre les côtes anglaises.Les traversées illégales constituent un sujet régulier de tensions entre Paris et Londres.

