https://fr.sputniknews.com/20211113/attentats-du-13-novembre-zemmour-sen-prend-violemment-a-hollande-sur-son-accueil-des-migrants-1052587961.html

Attentats du 13-Novembre: Zemmour s’en prend violemment à Hollande sur son accueil des migrants

Attentats du 13-Novembre: Zemmour s’en prend violemment à Hollande sur son accueil des migrants

La veille du sixième anniversaire des attentats du 13-Novembre, Éric Zemmour s’en est pris sévèrement à l’ex-Président François Hollande, l’accusant de ne pas... 13.11.2021, Sputnik France

2021-11-13T16:35+0100

2021-11-13T16:35+0100

2021-11-13T16:22+0100

france

france

françois hollande

migration

attentats du 13 novembre à paris

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103039/88/1030398834_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_26af620d969c57eda64c2fb711174bef.jpg

Les propos tenus mercredi 10 novembre par François Hollande lors du procès des attentats du 13 novembre 2015 ont donné à Éric Zemmour l’occasion de réaffirmer sa ligne anti-immigration. Ainsi, lors de son déplacement vendredi soir à Bordeaux, l’essayiste a déclaré que l’ancien Président "savait qu’il y aurait des terroristes, mais il n’a rien fait".La réponse de HollandeRéagissant aux propos du polémiste, François Hollande a assumé les décisions qu’il avait prises en tant que Président de la République car, selon lui, le sens de ses décisions était d’"assurer autant qu’il était possible la sécurité des Français, de lutter contre le terrorisme islamiste et de veiller à l’unité du pays".La ligne anti-immigration d’Éric ZemmourIl convient de rappeler qu’en octobre 2021, le candidat non encore déclaré à la présidentielle a pointé l’immigration comme origine de nombreux problèmes de la France. Tout en soulignant qu’il n’avait rien contre les étrangers, Éric Zemmour avait alors indiqué "préférer les Français" et vouloir "défendre les Français"."Nous avons des élites qui, depuis 20 ans, préfèrent les étrangers aux Français. Moi, je préfère les Français aux étrangers", avait-il lancé, avant d’insister sur l’idée que "le nombre inouï d’étrangers" mettait en danger "l’existence, l’identité et la survie de la France".Hollande témoigneMercredi 10 novembre à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris, l'ancien Président François Hollande a raconté son 13-Novembre et explicité les décisions prises "lors de cette nuit funeste", mais aussi celles des mois qui l'ont précédée et suivie.Selon lui, depuis les attaques de janvier 2015, les autorités savaient qu'"il y avait des opérations qui se préparaient, des individus qui se mêlaient aux flux de réfugiés". "Nous savions tout cela. Mais nous ne savions pas où, quand et comment ils allaient frapper", a-t-il insisté.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

france, françois hollande, migration, attentats du 13 novembre à paris, eric zemmour