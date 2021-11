https://fr.sputniknews.com/20211113/le-gouvernement-espagnol-souligne-son-engagement-ferme-en-faveur-du-redressement-economique-1052586484.html

Le gouvernement espagnol souligne son "engagement ferme" en faveur du redressement économique

Le gouvernement espagnol souligne son "engagement ferme" en faveur du redressement économique

Le gouvernement espagnol a souligné que l'Espagne, en étant le premier pays à demander à la Commission européenne le versement de la première tranche du fonds... 13.11.2021, Sputnik France

"Ce fait reflète également l'ardeur réformatrice du gouvernement, qui repose sur quatre piliers: la transition écologique, la transformation numérique, la cohésion sociale et territoriale et l'égalité effective entre les hommes et les femmes", indique, samedi, le gouvernement dans un communiqué publié par le ministère des Finances et de la Fonction publique.La demande de premier versement de l'UE a été faite par le Secrétariat général des Fonds européens, relevant du ministère des Finances et de la fonction publique, en tant qu'autorité responsable du plan, et intervient après la signature et l'entrée en vigueur des dispositions opérationnelles du plan de relance, qui établissent la manière dont le suivi du développement du plan de relance, de transformation et de résilience sera organisé de manière bilatérale entre l'Espagne et la Commission européenne.Ce premier décaissement de 10 milliards d'euros, qui s'ajoutera aux 9.036 milliards d'euros que l'Espagne a déjà reçus sous forme de préfinancement, est lié à la réalisation de 52 étapes, qui sont rattachées à la période allant de février 2020 à juin 2021.Il s'agit d'un ensemble de réformes réglementaires qui contribueront à renforcer la capacité de l'économie à se transformer, notamment le plan de numérisation des PME 2021-2025, le décret royal sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et la loi sur le changement climatique et la transition énergétique.Plus précisément, huit d'entre elles font partie du chapitre sur la modernisation de l'administration, parmi lesquelles le règlement visant à réduire l'emploi temporaire dans le secteur public.

Maghreb Arabe Presse

