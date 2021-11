https://fr.sputniknews.com/20211114/explosion-a-liverpool-trois-individus-interpelles-par-la-police-antiterroriste-1052602717.html

Explosion à Liverpool: trois individus interpellés par la police antiterroriste

La police antiterroriste a arrêté trois hommes après l'explosion d'un taxi devant l'hôpital pour femmes de Liverpool, laquelle a fait ce dimanche 14 novembre... 14.11.2021, Sputnik France

Trois hommes, âgés de 21, 26 et 29 ans, ont été interpellés dans le quartier de Kensington et arrêtés en vertu de la loi sur le terrorisme, indique un communiqué de la police.Le véhicule a explosé devant l'hôpital à 11 heures du matin, tuant le passager et blessant le chauffeur.Selon le rapport de la police, "les flammes ont embrasé le véhicule à 10h59", alors que le pays s'apprêtait à observer la minute de silence pour les commémorations du Dimanche du Souvenir.Les enquêteurs de la police antiterroriste "gardent l'esprit ouvert quant à la cause de l'explosion" et travaillent en étroite collaboration avec leurs collègues de la police du Merseyside, conclut le communiqué.

