https://fr.sputniknews.com/20211114/le-maroc-en-tete-des-pays-africains-ayant-administre-le-plus-de-dose-de-vaccins-a-leurs-populations-1052599039.html

Le Maroc en tête des pays africains ayant administré le plus de dose de vaccins à leurs populations

Le Maroc en tête des pays africains ayant administré le plus de dose de vaccins à leurs populations

Le Royaume du Maroc arrive en tête des pays africains ayant acquis et administré le plus de dose de vaccins anti-Covid-19 à leurs populations, a indiqué le... 14.11.2021, Sputnik France

2021-11-14T17:48+0100

2021-11-14T17:48+0100

2021-11-14T17:48+0100

covid-19

maroc

afrique

vaccination

covid-19

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1045407885_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fab3e63fb3a088d23e44ebda68493ddf.jpg

Jusqu'à présent, les pays africains ont acquis 357,9 millions de doses de vaccin anti-Covid-19, a précisé CDC Afrique qui relève de l’Union africaine.Le Maroc, l’Égypte, l'Afrique du Sud et la Tunisie ont acquis et administré le plus de doses de vaccins anti-COVID-19 à leurs populations respectives, relève CDC Afrique.A ce jour, quelque 204,3 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 disponibles ont été administrées sur le continent, soit environ 57% de l'approvisionnement total, a souligné CDC Afrique.A la date de vendredi après-midi, le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique a atteint 8.549.672 avec 220.378 décès et 7.966.552 guérisons, est-il indiqué.

maroc

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maroc, afrique, vaccination, covid-19, coronavirus sars-cov-2