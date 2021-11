https://fr.sputniknews.com/20211115/japon-etats-unis-pourparlers-de-haut-niveau-sur-les-droits-de-douane-acier-et-aluminium-1052608134.html

Japon-Etats-Unis: pourparlers de haut niveau sur les droits de douane acier et aluminium

Japon-Etats-Unis: pourparlers de haut niveau sur les droits de douane acier et aluminium

Des responsables japonais et américains de haut niveau ont tenu lundi à Tokyo des pourparlers commerciaux pour la réduction des droits de douane sur l'acier et... 15.11.2021, Sputnik France

2021-11-15T12:51+0100

2021-11-15T12:51+0100

2021-11-15T12:51+0100

faits divers

états-unis

japon

aluminium

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103367/32/1033673298_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_aeaa5e3baa06e575c7aad5330af058e4.jpg

La responsable américaine a appelé à la coopération dans une série de domaines, notamment les semi-conducteurs et les chaînes d'approvisionnement, alors que les pénuries de composants et les problèmes de production entravent la reprise économique mondiale en ces temps de pandémie.Mme Raimondo n'a pas évoqué les discussions sur les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, mais un haut fonctionnaire du ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (METI) a confirmé que les deux parties étaient "d'accord pour entamer des discussions".Le Japon faisait partie des nombreux pays qui s'étaient vus imposer des droits de douane additionnels de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium par l'administration Trump en juin 2018, en pleine guerre commerciale.L'ancien président avait argué de la nécessité de protéger la sécurité nationale, pour taxer ces importations en provenance de l'Union européenne, de la Chine, du Canada ou encore du Mexique entre autres.

états-unis

japon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

états-unis, japon, aluminium