L'ONU alloue 40 millions de dollars à l'action humanitaire en Éthiopie

Le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths, a annoncé lundi une aide de 40 millions de dollars destinée à... 15.11.2021, Sputnik France

2021-11-15T12:52+0100

2021-11-15T12:52+0100

2021-11-15T12:52+0100

international

onu

ethiopie

martin griffiths

Ces fonds "vont aider à renforcer les opérations d'aide d'urgence dans les régions du nord de l'Ethiopie affectées par le conflit et venir en soutien aux première opérations liées à la sécheresse dans le sud de l’Éthiopie", a expliqué M. Griffiths dans un communiqué."Des millions de gens dans le nord de l'Ethiopie vivent sur le fil du rasoir tandis que la crise humanitaire s'aggrave et s'étend", a fait observer le responsable onusien qui vient d'effectuer voyage dans le pays.Dans les régions septentrionales du Tigré, de l'Amhara et de l'Afar, les fonds débloqués vont aller aux agences humanitaires fournissant la protection et d’autres aides vitales aux populations civiles affectées par le conflit.Dans les régions de Somali et d'Oromia, les fonds doivent aider à anticiper les dégâts occasionnés par la sécheresse en aidant à la distribution d'eau potable pour éviter des épidémies de choléra et en permettant aux éleveurs de garder leurs troupeaux.

ethiopie

2021

onu, ethiopie, martin griffiths