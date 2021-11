Une détenue radicalisée creuse un trou et s’échappe de sa cellule

https://fr.sputniknews.com/20211115/une-detenue-radicalisee-creuse-un-trou-et-sechappe-de-sa-cellule-1052600530.html

Une détenue de la prison de Fresnes a fait un trou dans sa cellule, placé des draps à sa fenêtre avant de descendre jusqu’au chemin de ronde de... 15.11.2021, Sputnik France

Incarcérée pour des faits liés au terrorisme, une détenue de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, est parvenue à s'échapper de sa cellule en creusant un trou, relate Le Parisien.Les circonstances de son évasion sont encore floues, mais le quotidien régional souligne que la prisonnière faisait l’objet d’un suivi particulier. Selon les informations provisoires, elle aurait fait un trou dans sa cellule, placé des draps à sa fenêtre et serait descendue jusqu’au chemin de ronde de l’établissement pénitentiaire.La jeune femme a finalement été interceptée après que le détecteur de mouvement avait signalé la présence d’un intrus dans l’enceinte carcérale. Une source policière contactée par le journal affirme que l’intéressée "devait sortir prochainement".Le parquet national antiterroriste a récupéré l’affaire, indique Le Parisien.Vaste projet de sécurisationAuprès de BFM TV, l’administration pénitentiaire a fait savoir que 4,5 millions d’euros du budget 2022 étaient justement prévus pour la sécurisation complète du domaine de Fresnes. Il s’agit ainsi de la plus importante opération du plan de sécurisation de 100 millions d’euros voté pour l’année prochaine.En mars dernier, un surveillant de Fresnes a été condamné à 18 mois de prison, dont six mois de sursis, dans une affaire de trafic de stupéfiants au sein de ce centre pénitentiaire.En juillet 2020, la prison de Fresnes a été visée par trois attaques en trois semaines.

