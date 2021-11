https://fr.sputniknews.com/20211116/depenses-de-lue-la-cour-des-comptes-pointe-un-bilan-mitige-1052622952.html

Dépenses de l’UE: la Cour des comptes pointe un bilan mitigé

Dépenses de l’UE: la Cour des comptes pointe un bilan mitigé

La Cour des comptes européenne (CCE) souligne les résultats ‘’mitigés’’ obtenus par les programmes de dépenses de l’UE dans divers domaines de financement. 16.11.2021, Sputnik France

2021-11-16T11:22+0100

2021-11-16T11:22+0100

2021-11-16T11:50+0100

économie

union européenne (ue)

résultats

cour des comptes européenne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104216/10/1042161062_0:224:1920:1304_1920x0_80_0_0_840397d17f9ed620807719d8cb9658c0.jpg

Dans son rapport 2020 sur la performance d'une sélection de programmes de dépenses de l'UE, qu'il vient de publier, l’auditeur externe de l’UE relève que les indicateurs mesurant les progrès dans la réalisation des objectifs ‘’ne sont pas suffisamment centrés sur les résultats’’.Les informations communiquées par la Commission européenne montrent que la performance de certains des programmes de dépenses examinés s'est améliorée, bien que d'autres aient pâti de la pandémie de Covid-19 en 2020, explique la CCE, qui évalue plutôt positivement la capacité de la Commission (et des colégislateurs) à tirer les enseignements de la mise en œuvre de programmes de dépenses pour améliorer la conception et la performance de ceux de la période 2021-2027.Les auditeurs soulignent toutefois également la nécessité, pour l’Exécutif européen, de mieux utiliser les analyses d'impact et les mesures de suivi découlant des évaluations.Le Parlement européen et le Conseil veulent connaître les résultats obtenus grâce au budget de l'UE, a déclaré François-Roger Cazala, membre de la Cour des comptes européenne responsable de la coordination du rapport.La Cour des comptes a examiné si la Commission, le Parlement et le Conseil s'étaient appuyés sur les enseignements tirés (par exemple des évaluations, des analyses d'impact et des audits) pour améliorer la conception et la performance des nouveaux programmes de dépenses pour la période 2021-2027.En se fondant sur les indicateurs communiqués pour 2020, sur des évaluations récemment réalisées par la Commission ainsi que sur leurs propres travaux d'audit, les auditeurs ont vérifié si, dans les principaux domaines du budget, les objectifs des programmes sélectionnés étaient en voie d'être atteints.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

union européenne (ue), résultats, cour des comptes européenne