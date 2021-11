https://fr.sputniknews.com/20211116/des-bandes-rivales-saffrontent-a-la-patinoire-de-nice---video-1052633453.html

Des bandes rivales s’affrontent à la patinoire de Nice - vidéo

Des bandes rivales s’affrontent à la patinoire de Nice - vidéo

Des bandes rivales se sont donné rendez-vous à la patinoire de Nice pour régler leurs différends. La ville a porté plainte et l’établissement va désormais... 16.11.2021, Sputnik France

2021-11-16T19:41+0100

2021-11-16T19:41+0100

2021-11-16T19:41+0100

faits divers

nice

insécurité

patinoire

bagarre

bande

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104333/01/1043330107_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_0d330faa82972796fa0f8bfa2234c9b6.jpg

Quelques jours après l’envahissement du palais omnisport de Marseille, de nouveaux équipements sportifs ont été pris d’assaut et dégradés par des bandes de jeunes. Cette fois-ci, c’est la patinoire Jean-Bouin de Nice qui a fait les frais d’une intrusion en masse, rapporte France 3.Le 12 novembre, plusieurs groupes d’individus ont en effet tenté de s’introduire dans l’enceinte sportive, déjà occupée par plus de 700 patineurs. Refoulés à l’entrée, certains ont sauté par-dessus les clôtures vitrées pour pénétrer dans l’établissement. Ils se sont ensuite rendus sur la glace en simples baskets. Plusieurs vidéos de l’incident ont circulé sur TikTok.Le même scénario s’est d’ailleurs répété le lendemain. L’énorme affluence n’était pas la seule source de tensions, puisque certains individus s’étaient clairement passé le mot sur les réseaux sociaux pour en découdre.La police est finalement intervenue et a essuyé des jets de projectiles. Huit individus ont été appréhendés, dont plusieurs mineurs. La patinoire a dû être évacuée. La ville a décidé de porter plainte.Pour éviter de nouveaux débordements, l’établissement va désormais baisser sa jauge d’accueil de 800 à 600 personnes. Les dispositifs de sécurité seront également renforcés.Une nouvelle mode?Ce fait divers est à rapprocher de celui du palais omnisport de Marseille, dégradé par plusieurs centaines de jeunes le 6 novembre. Le complexe sportif, qui abrite lui aussi deux patinoires, avait été saccagé, entraînant une intervention policière tendue. Là encore, l’idée du rassemblement était partie des réseaux sociaux.Un phénomène similaire avait été entrevu durant l’été 2020, lorsque plusieurs rixes avaient éclaté sur des bases de loisirs franciliennes. À Étampes, une bagarre générale impliquant plus de 200 personnes avait notamment eu lieu. Les images avaient été abondamment commentées sur les réseaux sociaux.Les violences entre bandes étaient également revenues sur le tapis en début d’année, après plusieurs affrontements dans l’Essonne qui avaient d’ailleurs coûté la vie à deux adolescents de 14 ans. Au vu du nombre de mineurs impliqués dans ces incidents, certains avaient avancé l’idée de supprimer les aides sociales aux parents des protagonistes. Proposition repoussée par l’exécutif.

nice

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

nice, insécurité, patinoire, bagarre, bande