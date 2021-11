https://fr.sputniknews.com/20211116/kenya-7-gardiens-de-prison-en-garde-a-vue-apres-levasion-de-trois-terroristes-1052623239.html

Kenya: 7 gardiens de prison en garde à vue après l'évasion de trois terroristes

Kenya: 7 gardiens de prison en garde à vue après l'évasion de trois terroristes

Sept gardiens de la prison de sécurité maximale de Kamiti près de Nairobi ont été placés en garde à vue après l'évasion de trois dangereux prisonniers dont un... 16.11.2021, Sputnik France

2021-11-16T11:45+0100

2021-11-16T11:45+0100

2021-11-16T11:45+0100

faits divers

kenya

prison

gardiens de prisons

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1045815154_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_f3988f14cdf21fcf5b153878a525a83e.jpg

Le ministre de l’Intérieur Fred Matiangi a souligné que Kamiti est l'établissement pénitentiaire le plus sécurisé du pays, notant que les enquêtes préliminaires indiquent que l'évasion a été encouragée par le laxisme et l'incompétence.D'autres arrestations et poursuites suivront suite aux enquêtes menées par la Direction des enquêtes criminelles, a indiqué le ministre qui s’est rendu à ladite prison lundi soir, relevant qu'une chasse à l'homme massive impliquant des équipes spécialisées a été lancée à travers le pays pour retrouver les trois fugitifs.En plus d’une prime de 60 millions de shillings kényans (environ 468.000 euros), le ministre a indiqué que le gouvernement protégera les dénonciateurs qui fourniront des informations susceptibles de conduire à l'arrestation des prisonniers.Mohammed Ali Abikar, a été inculpé et condamné en 2019 pour ses liens avec Al-Shabaab et pour avoir aidé dans l'attaque de l'université de Garissa en avril 2015 qui a fait 148 morts tandis que Joseph Juma Odhiambo, alias Yusuf, a été arrêté en 2019 pour avoir tenté de rejoindre le groupe terroriste somalien.Musharraf Abdalla Akhulunga, alias Zarkarawi, a été arrêté en 2012 pour une attaque déjouée contre le parlement kényan et accusé de possession d'explosifs, de munitions et d'armes à feu.

kenya

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

kenya, prison, gardiens de prisons