Air Sénégal signe un contrat de livraison de cinq avions A220 de la firme Macquaire

L'accord a été paraphé, à l'occasion du Dubai Air Show 2021, le salon aéronautique bisannuel de Dubaï, par le directeur général de Air Sénégal, Ibrahima Kane et John Wilingham, directeur général de Macquarie, en présence du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, indique un communiqué de la compagnie sénégalaise publié sur son site.La signature du contrat "va permettre au pavillon national de renforcer progressivement sa flotte et ses capacités de trafic conformément à ses orientations et son business plan", ajoute le communiqué.Il ajoute que "l’exploitation de cet appareil est aussi des moins coûteuse sur le marché, avec 25% de réduction sur le carburant, 25% de moins dans le rejet du gaz carbonique, 50% de réduction du bruit autour de l’aéroport".La signature de ce contrat s’est déroulée en présence du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, et du président du conseil d’administration de la compagnie, Souleymane Ndéné Ndiaye, et du directeur du transport aérien, Omar Khassimou Dia.Ouvert dimanche dernier, le salon aéronautique de Dubaï se poursuit jusqu’à jeudi. Avec plus de 80.000 visiteurs attendus sur place, l’édition Dubai Air Show 2021 offre aux visiteurs plus de 20 pavillons nationaux ainsi qu’une exposition de plus de 160 avions commerciaux, militaires et privés.Au total, plus de 1.200 exposants en provenance de 148 pays y présentent leurs savoir-faire, produits, technologies et leurs projets.

