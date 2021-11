https://fr.sputniknews.com/20211117/france-la-cinquieme-vague-est-la-et-va-saccelerer-1052638242.html

France: la cinquième vague est là et va s'accélérer

La cinquième vague de l'épidémie de coronavirus est déjà présente en France et va s'accélérer dans les prochaines semaines, a prévenu mercredi le président du... 17.11.2021, Sputnik France

Selon Jean-François Delfraissy, les prévisions indiquent que le nombre d'hospitalisation par jour liées au COVID-19 pourrait monter jusqu'à 1.400 "probablement peut-être début décembre".Le président du Conseil scientifique estime que le système de soins à la capacité de faire face à cette cinquième vague "à condition que nous utilisions tous les outils de la boîte outils", évoquant la vaccination des personnes non encore vaccinées, la dose de rappel et l'application rigoureuse des gestes barrières et du "pass sanitaire".Il a aussi appelé à "réutiliser pleinement" le pass sanitaire, "ce qui n'est plus le cas actuellement". "Il y a un restaurant deux à Paris qui ne demande plus le pass sanitaire", a-t-il regretté.Jean-François Delfraissy a également estimé qu'un renforcement du télétravail pourrait aider à faire face à la nouvelle vague épidémique.Jean-François Delfraissy a par ailleurs estimé qu'une dose de rappel, limitée actuellement aux personnes les plus âgées et les plus fragiles, devra probablement être étendue à l'ensemble de la population mais qu'il n'y avait pas d'urgence à le faire.

