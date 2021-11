https://fr.sputniknews.com/20211117/la-bce-voit-un-risque-accru-declatement-de-la-bulle-immobiliere-1052642651.html

La BCE voit un risque accru d'éclatement de la bulle immobilière

Le marché immobilier dans la zone euro est en surchauffe et les risques d'une correction aussi bien dans le segment résidentiel que commercial augmentent, a... 17.11.2021, Sputnik France

Le développement du télétravail et la forte épargne réalisée par les ménages durant la pandémie de Covid-19 ont accentué la demande de biens immobiliers, poussant la hausse des prix à plus de 7%, le rythme le plus élevé depuis 2005, note l'institution.La construction ne parvient pas à suivre la demande et le marché résidentiel est particulièrement en surchauffe dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, poursuit l'institution.La Banque centrale européenne souligne par ailleurs que le risque d'une augmentation des faillites d'entreprises, une crainte majeure il y a un an, s'est atténué, malgré le retrait de certaines mesures de soutien mises en place par les gouvernements.

