Le pass vaccinal exigé pour assister à la traditionnelle célébration du Nouvel an à Times Square

L’année dernière, cet événement traditionnel de New York s’était déroulé virtuellement à cause des restrictions imposées par les autorités afin de faire face à... 17.11.2021, Sputnik France

Les personnes, qui veulent assister à la traditionnelle célébration du nouvel an qui se déroule à la mythique place new-yorkaise de Times Square, sont tenues de fournir une preuve de vaccination, annoncent, mardi, les autorités de la métropole américaine.L’année dernière, cet événement traditionnel de New York s’était déroulé virtuellement à cause des restrictions imposées par les autorités afin de faire face à la propagation du coronavirus.M. de Blasio a en outre indiqué que la coordination et les préparations vont bon train avec les Départements de la Santé et de police, pour assurer le bon déroulement des festivités.De son côté, le directeur de Times Square Alliance, Tom Harris a indiqué que toutes les personnes âgées de cinq ans et plus doivent être munies d’une preuve de vaccination pour assister à cet événement.Les personnes aux besoins spécifiques qui ne peuvent pas se faire vacciner, doivent fournir un test PCR négatif dans les 72 heures précédant l'événement, a-t-il ajouté lors de la conférence de presse.En 2020, la célèbre place de Manhattan était restée fermée au public pour la première fois depuis des décennies. Les festivités attirent normalement environ un million de personnes chaque année.Les célébrations devant accueillir la nouvelle année 2022 interviennent après que les autorités américaines aient décidé d’autoriser, à partir du 8 novembre, les voyageurs étrangers d’accéder au territoire américain s'ils fournissent la preuve d'une vaccination complète contre la Covid-19 et un test négatif dans les trois jours précédant leur départ.

